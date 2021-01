Puumalan kunnanhallitus yksimielisenä: uudeksi kunnanjohtajaksi esitetään juvalaislähtöistä Niina Kuuvaa

0

Puumalan kunnanhallitus esittää Etelä-Savon yrittäjien aluejohtajana toimivaa Niina Kuuvaa (kesk.) yksimielisesti helmikuun alussa Ruokolahdelle siirtyvän kunnanjohtaja Matias Hildenin seuraajaksi.

Maanantaina koolla ollut kunnanhallitus esittää valtuustolle myös, että mikäli Kuuva ei ota kunnanjohtajan virkaa vastaan, tehtävään valittaisiin seinäjokelainen Marko Matalamäki.

Matalamäki on kasvu-uralle päässeiden yritysten toiminnasta väitöskirjan tehnyt ex-yrittäjä Seinäjoelta. Hän toimii projektipäällikkönä Seinäjoen ammattikokeakoulussa.

Lopullisesti valinnasta päättää Puumalan kunnanvaltusto viikon päästä 18. tammikuuta.

Virkaan valitulla kunnanjohtajalla on kuuden kuukauden koeaika ja hänen on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Kuuva sanoo jännittäneensä maanantai-iltana tehtyä esitystä enemmän kuin aikanaan pääsemistään Hildenin viransijaiseksi.

– Ja vielähän tässä on viikko jännitettävää. Kunnioitetaan demokratiaa ja annetaan valtuuston tehdä päätöksensä, kommentoi Kuuva.

– Erityisen hyvältä tuntuu se, että kunnanhallituksen esitys oli yksimielinen. Se kertoo, että luottamusta on.

Kuuva teki vaikutuksen puumalalaisiin toimiessaan Hildenin viransijaisena vuosina 2017–2019 tämän toimiessa Juha Sipilän (kesk.) hallituksen kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk.) erityisavustajana.

Kuuva itse pitää tärkeimpinä saavutuksinaan sijaisena toimiessaan Pistohiekan matkailualueen konseptisuunnitelmaa sekä sataman ja kirkonkylän kehittämisen aloittamista.

– Molempia aion jatkaa, jos minut valitaan kunnanjohtajaksi. Elinvoimaisuuden kannalta on tärkeätä se, miltä kirkonkylä ympärivuotisesti näyttää. Ja omalta osaltani teen töitä myös sen eteen, että Pistohiekalle saadaan lisää investoreita aluetta kehittämään, Kuuva toteaa.

Kuuvan mukaan matkailua kannattaa kehittää yhteistyössä ennen muuta Sulkavan, Ruokolahden ja Mikkelin suuntiin.

– Sote-edunvalvontaa ei voi unohtaa soteuudistuksen jälkeenkään. Tulen valvomaan aktiivisesti kuntalaisten etua, jos tulen valituksi.

Kuuva ei osaa vielä sanoa, koska pääsisi aloittamaan työnsä kunnanjohtajana mikäli tulee valituksi.

– Kunnanjohtajan valinta tehdään maanantaina ja seuraavana päivänä meillä on Etelä-Savon yrittäjien hallitus koolla. Siellä olisi hyvä mahdollisuus keskustella asiasta mikäli asia sitä vaatii, Kuuva toteaa.

Puolentoista vuoden mittainen harjoittelujakso antoi Kuuvan mukaan realistisen käsityksen työstä pienen kunnan johtajana.

– Se on vaativa pesti, jossa työtä on laajalla rintamalla. Hommaa riittää, ja minulla innostusta ja motivaatiota tehdä töitä.

Matias Hilden toimii kunnanjohtajan virassaan 31. tammikuuta 2021 saakka. Kunnanhallitus myönsi hänelle eron tehtävästään 7. joulukuuta.

Viikkoa myöhemmin hallitus päätti, että valittavalta kunnanjohtajalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja riittävää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon.

Kunnanhallitus nimesi hallituksen puheenjohtaja Harri Kautosen (kesk.) johtaman valmisteluryhmän, joka oikeutettiin päättämään hakuilmoituksesta ja -ajasta, viran mahdollisesta uudellen haettavaksi julistamisesta, haastattelemaan hakijat ja tekemään ehdotuksensa valittavasta henkilöstä.

29. joulukuuta päättyneen hakuajan aikana virkaa haki yhdeksän henkilöä. Lisäksi yksi henkilö antoi suostumuksen Puumalan kunnanjohtajaksi.

Valmisteluryhmä päätti 7. tammikuuta haastatella hakijoista viisi henkilöä, Kuuvan lisäksi palvelupäällikkönä työskentelevän Anne Murtosen Hämeenlinnasta, kasvatustieteiden maisteri Jarno Mannin Sastamalasta, kymmenen vuotta johtamansa ammattiliitto Jytyn puheenjohtajuuden syksyllä täpärästi äänestyksessä hävinneen Maija Pihlajamäen Helsingistä sekä Marko Matalamäen Seinäjoelta.