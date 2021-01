Seitsemän uutta koronatartuntaa löytyi Essoten alueelta – yksi löytyi Juvalta

0

Tiistain jälkeen Essoten alueelta on löytynyt seitsemän uutta koronatartuntaa.

Yksi positiivinen koronatestin tulos löytyi Juvalta.

Kuusi aiempiin tartuntoihin liittyvää tapausta löytyi Mikkelistä.

– Sairastuneiden joukossa on valitettavasti myös keskussairaalan lähikuntoutusosastolla taudille altistuneita potilaita ja hoitajia. Kymmeniä Essoten työntekijöitä on asetettu karanteeniin ja tällä on vaikutusta palvelutuotantoomme. Aiemmin varattuja vastaanottoaikoja joudutaan perumaan, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Rokotukset yli 85-vuotiaille ovat alkamassa ensi viikolla. Essote kertoo niistä tarkemmin perjantaina.

Tällä hetkellä Essoten alueella on annettu koronarokote noin 2600 henkilölle.