Hartaus: Joulun ajan tervehdyksiä – Musiikkitervehdykset piristivät, mutta muuten viime joulu oli poikkeuksellinen

Kotimme seinällä on kunniapaikalla tervehdys. Piirroksessa on kaksi hahmoa. He pitävät toisiaan kädestä kiinni ja välissä on sydän.

Taivaalla on aurinko ja poutapilvi. Pieni piirtäjä oli antanut henkilöille nimet – Markku ja Eeva. Sillä tavalla lapsenlapsemme Emil oli kertonut – elämä on parhaimmillaan rakkauden juhlaa. Sitähän joulun pitäisi olla. Eveliina ja Alex laittoivat musiikkitervehdyksen. Ne piristivät joulua.

Muutoin joulu oli poikkeuksellinen. Ei tarvinnut valmistaa yhtäkään joulupuhetta. Sellaista en ole ennen kokenut. Mutta sitäkin enemmän innostuttiin joululauluihin.

Somesta katselimme nelisenkymmentä Kauneimmat Joululaulut -tilaisuutta – toinen toistaan upeampia.

Aika kului huomaamatta yömyöhään. Kyllä oli seurakunnissa nähty vaivaa joulun sanoman hyväksi. Suosittelen katsomista.

Juvan katukuvaan kuului aikoinaan eräs Mikko. Kävi Mikko joskus kirkossakin. Nyt hän on jo edesmennyt. Usein kohtasimme.

Vaihdoimme perinteisen tervehdyksen yhdellä sanalla. Kerran Mikko tuli vastaan joulukadulla ja taas tervehdimme. Yllättäen Mikko vastasi sanoen:” Eikö sinulla ole muuta sanottavaa kuin tuo ”terve” – sano edes joku Raamatun jae”.

Lainasin sitten jouluevankeliumista enkelin sanat – Älkää peljätkö. Mikko sanoi ”kiitos” ja jatkoi tyytyväisenä matkaansa. Hyvä mieli oli pienestä sanasta kiinni.

Lähetin joulukortin. Sain vastauksen: kiitos kortista, jossa oli kaunis kuva, nimesi ja painettu teksti.

Ilmeisesti saaja oli odottanut persoonallisempaa viestiä – niin kiitoksen tulkitsin.

Olen sen jälkeen yrittänyt parantaa tapojani. Jouluevankeliumissa paimenet yllätettiin. Joulukorttikin voi yllättää. Se voi viestiä jopa vuosikymmenten takaisista muistoista. Sellaisen sain tänäkin jouluna.

Matkakumppani viidentoista vuoden takaa yllättäen muisti. Jotain kaunista ja herkkää oli jäänyt mieleen. Tuli hyvä mieli. Yllättävä joulutervehdys voi viestiä – Jumala muistaa meidät. Hän lähetti maailmaan Jeesuksen.

Pyysin erästä läheistäni kertomaan rakkaimmasta joululaulustaan. Se oli Taivas sylissäni. Lapsenlapselleen hän oli antanut tehtäväksi harjoitella tuo laulu. Oli hän luvannut antaa ylimääräisen stipendin.

Niin laulu harjoiteltiin. Lähetin tuolle läheiselle joulutervehdyksen. Se oli kuva jouluaamuna. Hänellä oli vastasyntynyt lapsi sylissään. Se oli hänen silloinen jouluevankeliuminsa. Hän sai pitää taivasta sylissään. Kuvasta huokui äidin onni.

Vuorollamme olemme saaneet jakaa tuon ilon. Lapset ja lastenlapset tuovat tuon joululaulun lähelle ja saamme pitää taivasta sylissämme. Toivottavasti tuntisimme tässäkin asiassa etsikkoaikamme.

Markku Karila

Kirjoittaja on juvalainen eläkerovasti ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja.