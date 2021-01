Juva lähti mukaan yhteistarjoukseen Suur-Savon Sähkön osakkeista – kunta valmis hankkimaan 25 osaketta

0

Juva, Savonlinna, Sulkava ja Mäntyharju tekevät yhteistarjouksen Pertunmaan kunnan myyntiin laittamista Suur-Savon sähkön osakkeista.

Kaikkien neljän kunnan kunnanhallitukset päättivät kokouksissaan maanantaina, että ne tekevät yhteisen tarjouksen Pertunmaan myyntiin laittamista 200 osakkeesta.

Yhteisen tarjouksen mukaisesti Juvan, Mäntyharjun ja Sulkavan kunnat ostaisivat kukin 25 osaketta 5 000 euron kappalehintaan. Kukin kunta maksaisi hankinnastaan 125 000 euroa, jonka lisäksi maksettavaksi tulisi 2 500 euron suuruinen varainsiirtovero.

Savonlinna puolestaan ostaisi 125 osaketta niinikään 5 000 euron kappalehintaan. Savonlinnan osalta hankintahinta on yhteensä 625 000 euroa ja vero 10 000 euroa.

Savonlinnan kaupunginhallitus päätti myös, että mikäli Juva, Mäntyharju tai Sulkava päättää olla tekemättä tarjousta omalta osaltaan, Savonlinna tarjoutuu ostamaan kyseisen kunnan osuuden.

Kaupunginhallituksella on valtuudet hankkia tarvittaessa vaikka kaikki tarjolla olevat 200 osaketta, jolloin kaupungin maksuosuus nousisi yhteensä miljoonaan euroon ja varainsiirtovero 16 000 euroon.

Tarjottu 5 000 euron kappalehinta on selvästi vähemmän kuin mitä Pertunmaa toivoo kaupasta saavansa. Marraskuussa kunta määritteli, että osakkeet myydään vain, jos niistä saadaan 7 000 euroa kappaleelta.

Omistajakunnilla on osakkeisiin etuosto-oikeus. Pertunmaan kunnan pyytämä hinta on kuitenkin osoittautunut liian suolaiseksi monille kunnille. Esimerkiksi Mikkelin kaupunginhallitus päätti viime viikolla, ettei se ole kiinnostunut osakkeiden ostamisesta myyntitarjouksen mukaisella hinnalla.

Kauppoja on viime vuosina tehty 4 000–5 000 euron hinnoilla. Esimerkiksi Juva hankki vuonna 2018 yksityishenkilöltä osakkeita 3 500 euron kappalehinnalla ja vuonna 2019 Rantasalmelta 5 000 euron kappalehinnalla.

Pertunmaan kunnan määrittelemä alkuperäinen tarjousten jättöaika päättyi 15.1. Kunta päätti jatkaa myyntiaikaa kahdella viikolla tammikuun loppuun saakka, kun tarjouksia ei alkuperäiseen määräaikaan mennessä saatu.