Mielipide: Valoa kansalle, joka pimeydessä vaeltaa

Ostin paikalliselta sähköyhtiöltä vuonna 2018 aurinkopaneleita 28 kappaletta asennettuna. Vuonna 2019 ostin lisää 8 kappaletta samalta toimittajalta myös asennettuna. Tällä hetkellä paneleita on 36 kappaletta varastorakennuksen katolla, erillisille telineille asennettuna.

Paneleiden teho on nykyisellään 9,7 kilowattia. Kokonaistuotantoa paneleista sain vuoden 2020 aikana 7 959 kilowattituntia. oukokuun ja lokakuun välisenä aikana ei omakotitaloni sähkölaskussa ollut ostetun energian kustannusta, ainoastaan perusmaksu 34 euroa kuukaudessa ja yön aikana kuluttamastani sähköstä siirtomaksua 7,17 senttiä kilowattitunnilta.

Kesäkuussa 2019 olin lääkärikäynnillä Mikkelissä, ja tullessani kotiin oli palokunta käynyt sammuttamassa aurinkosähkölaitteista alkaneen tulipalon.

Palon aiheutti liian ohuet sähköjohdot ja tekninen työvirhe. Onneksi oli paikalla muuta väkeä, jotka tunsivat savun hajua ja hälyttivät palokunnan. Muutoin olisivat palaneet panelit, polttopuut ja koko 70 neliöinen varasto- ja autotallirakennus.

Olin saanut nauttia aurinkopaneleiden tuotosta vain kolme kuukautta. Jälkitarkastuksessa ilmi tulleita puutteita ei ollut korjattu. Johtoja ei ollut merkitty asianmukaisesti, johdoissa oli liian ohuita ja maadoitukset puuttuivat osin, ja invertteri oli liian pieni. Virheet korjattiin noin kahden kuukauden kuluttua, jolloin sain uuden 10 kilowatin invertterin sekä suuremmat virta- ja turvakytkimet.

Olen itse huolehtinut paneleiden puhtaudesta ja lumettomuudesta, onhan kyseessä kohtalaisen suuri investointi. Jo parin sentin lumikerros estää paneleiden energian tuoton. Nykyisellä tuotannolla ja hinnoittelulla tekemäni investointi maksaa itsensä taikaisin 23 vuodessa.

Suur-Savon Sähkö Oy:n tytäryhtiöitä ovat Järvi-Suomen Energia, Lumme-Energia ja Elvera.

Lumme-Energia laskuttaa kulutuksesta sähköenergian, Elvera on kaapelointiasennusyritys.

Pääyhtiö Järvi-Suomen Energia laskuttaa perusmaksun sekä sähkön siirtomaksun.

Lokakuussa viime vuonna perusmaksuun tuli korotusta 3,56 euroa kuukaudessa, nykyinen maksu on 37,56 euroa kuukaudessa. Siirtomaksu, sähkövero sekä arvonlisävero kustantavat lokakuusta 2019 alkaen 7,17 senttiä per kilowattitunti.

Suur-Savon Sähköllä on asiakkaita 102 000 kappaletta ja osakemäärä on noin 74 000 kappaletta, Vuonna 2015 yhtiö maksoi osinkoa 20 euroa osakkeelta, viime vuodelta osinkoa maksettiin 110 euroa per osake eli varsin tuottoisaa näyttää sähkön tekeminen olevan, kun jaettava osinko on viidessä vuodessa nostettu 5,5-kertaiseksi.

Osakkeet jakautuvat kunnille ja kaupungeille: Mikkeli reilut 10 000 osaketta, Savonlinna myös noin 10 000 kappaletta ja Juvan kunta noin 6 500 osaketta.

Viime vuoden osinkotuotot Mikkelille ja Savonlinnalle olivat pyöreästi 1,1 miljoonaa euroa ja Juvalle noin 700 000 euroa.

Suur-Savon Sähkön suurin osakkeenomistaja on Suur-Savon Energiasäätiö, joka omistaa 16 000 osaketta ja tulouttaa viime vuodelta hulppeat 1,7 miljoonaa euroa osinkona.

Säätiöllä on varallisuutta noin 60-100 miljoona euroa. Säätiö on vuosittain jakanut avustuksia, muun muassa voimaloille sekä viime vuoden aikana yhteensä noin 150 000 euroa asiakkaille, jotka ottivat energian lähteeksi aurinkopaneleita. Tekoa uutisoitiin näyttävästi, kuitenkin sen osuus säätiön varoista on mitättömän pieni.

Säätiötä hallitsee valtuuskunta, jossa on 29 jäsentä. Mielestäni riittäisi 10 jäsentä. Valtuuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa. Lieneekö kokouspalkkio 1000 vai 200 euroa?

Säätiön kokousasiat ovat salassa pidettäviä, ei julkaista mediassa. Säätiön kohdalla askarruttaa myös se, mahtaako se maksaa valtiolle veroa saamastaan osingosta, omaisuudesta ja kiinteistöistä.

Kannattaisiko samalla verottajan puolesta selvittää muidenkin säätiöiden verotus osinkotuloista? Häviääkö valtio nykyisten lakien vuoksi puhdasta rahaa miljardeja euroja?

Eräänlaisia veronkiertojärjestelmiä ovat muun muassa vakuutuskuoren taakse laitettavat osingot. Järjestelyt eivät ole tasavertaisesti kaikkien kansalaisten saatavilla.

Tämä on esimerkki yhdestä sähköyhtiöstä ja sen toiminnasta Suomessa. Energia on välttämätöntä, ja siksi jokainen kansalainen on riippuvainen energiaa tuottavista yrityksistä.

Kyösti Matiskainen

Juva

