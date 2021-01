Juvan seurakunnan tulevaisuus puhuttaa jälleen: Itsenäisenä vai yhdessä Puumalan ja Sulkavan kanssa? – Vastaa kyselyyn ja kerro oma kantasi!

0

Juvan seurakunnan yhdistymistä Puumalan ja Sulkavan seurakuntien kanssa selvitetään jälleen. Kolmen seurakunnan mahdollisesta yhdistymisestä tehtiin selvitys jo viime vuonna, mutta Juvan kirkkovaltuusto hylkäsi sen. Myös Puumalassa oltiin itsenäisenä seurakuntana jatkamisen kannalla, mutta Sulkavan seurakunta olisi ollut valmis liitokseen.

Nyt Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntien tilanne on noussut uudelleen esille, tällä kertaa tuomiokapitulin aloitteesta. Se on 12. tammikuuta pitämässään istunnossa päättänyt aloittaa uuden selvityksen Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntien kohtalosta. Kun selvityksen tulokset toukokuun loppuun mennessä selviävät, tuomiokapituli antaa niiden pohjalta lausunnon kirkkohallitukselle.

Lopulta juuri kirkkohallitus ratkaisee Juvan seurakunnan kohtalon. Paikallinen kirkkovaltuusto pääsee lausumaan oman kantansa, mutta viime kädessä päätäntävalta on kirkkohallituksella.

Viime kesänä Juvan kirkkovaltuusto vaikutti ulospäin varsin yksimieliseltä kannastaan, jonka mukaan Juvan seurakunnan pitää jatkaa itsenäisenä. Kirkkovaltuutettu Reijo Paunosen mielestä yhteinen linja ei kuitenkaan ollut niin selkeä kuin julkisuudessa annettiin ymmärtää. Paunosen aihetta käsittelevä mielipidekirjoitus julkaistiin tänään Juvan Lehdessä.

Mitä mieltä sinä olet? Tulisiko Juvan seurakunnan jatkaa edelleen itsenäisenä, oli nyt työn alla olevan selvityksen tulos mikä tahansa? Pitäisikö yhdistymistä Puumalan ja Sulkavan kanssa harkita?

Vastaa alla olevaan Juvan Lehden kyselyyn ja kerro oma kantasi!

Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntien tulevaisuudesta tehdään jälleen selvitys. Mitä mieltä olet seuraavasta väitteestä: Juvan seurakunnan pitää pysyä itsenäisenä hinnalla millä hyvänsä? Täysin samaa mieltä.

Jokseenkin samaa mieltä.

Jokseenkin eri mieltä.

Täysin eri mieltä. Näytä tulokset