Työn alla Juvan ja Puumalan yhteinen digitaalisen nuorisotyön strategia – #Dino-hankkeen tavoitteena kehittää diginuorisotyön osaamista kahdessa kunnassa

Juvalla ja Puumalassa on alkamassa kuntien yhteinen digitaalisen nuorisotyön kehittämishanke #Dino. Kyse on kaksivuotisesta hankkeesta, joka starttaa liikkeelle maaliskuussa 2021. #Dino-hanketta hallinnoi Juvan nuorisopalvelut ja toimintaa tukee taloudellisesti Itä-Suomen aluehallintovirasto myöntämällään 29 000 € erityisavustuksella nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiselle.

Digitaalisen nuorisotyöhön ja sen kehittämiseen ei ole olemassa valmista toimintamallia, jonka voisi kopioida #Dinolle. Hanke on kuntien nuorisotyöstä vastaavien työntekijöiden suunnittelema, mutta hankkeen käytännön toteuttamisessa ovat tiiviisti mukana myös kuntien nuoret. Digitaalinen nuorisotyö on nopeasti kehittyvää, jossa osallistujien luovuus ja innostuminen määrittelevät hyvin pitkälle toiminnan suuntaa.

#Dino-hankkeen tavoitteet jaetaan kolmeen kokonaisuuteen: koulutus, nuorisotoiminta ja digistrategian kehittäminen. Toimintavuoden aikana on tarkoituksena myös verkostoitua muiden digitaalisen nuorisotyön osaajien kanssa.

Digitaalisen nuorisotyön haasteet ja mahdollisuudet ovat rajattomat, kuitenkin lisäpanostus diginuorisotyöhön on välttämätöntä. Sen on tarkoitus olla nuorisotyön sisältö ja väline. Hankkeen tavoitteita ovat nuorten kohtaaminen verkossa, nuorten osallistamisen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen digityökaluja ja -menetelmiä käyttäen unohtamatta nuorten aitoa kohtaamista muun muassa värkkäilyn ja pelitoiminnan merkeissä.

Keinoina tavoitteiden saavuttamiseksi nuorisopalveluiden työntekijöiden kouluttaminen ja innostaminen diginuorisotyöhön, diginuoriso-ohjaajan aktiivinen läsnäolo verkossa ja nuorten osallistumis- ja koulutusmahdollisuuksien lisääminen. Hankkeen aikana laaditaan kuntien yhteinen nuorisotyön digistrategia.

Digihaasteiden voittaminen aloitetaan palkkaamalla #Dino-hankkeeseen digitaalisen nuorisotyön osaajan ajalle 1.3.2021-28.2.2022.

Hankkeesta tullaan tiedottamaan pääasiassa sosiaalisen median, Po1nt.fi nuorisoportaalin (www.po1nt.fi) ja kuntien nuorisotoimien internet-sivustojen kautta.