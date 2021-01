Hartaus: Härkiä ja orjia – ”Kaikki nämä toiselle ihmiselle osoitetut asiat ovat sitä, mitä Jeesus meiltä odottaa”

0

Härkäviikot ovat alkaneet. Joulun aika ja pyhät päättyivät loppiaiseen ja seuraavia extrapyhäpäiviä on nyt odoteltava pääsiäiseen saakka.

Arki on tullut ja aika ryhtyä jälleen ankaraan työhön. Kotimaisten kielten keskuksen sivuilla arvellaan, että sanonta ”härkäviikot” on saanut alueella, missä härkiä on käytetty aikanaan työjuhtina.

Sunnuntain jumalanpalveluksessa puhutaan myös työnteosta. Jeesuksen vertauksen esimerkkinä on palvelija, tai paremminkin orja, joka on päivän jo ollut ulkotöissä kyntämässä tai paimenessa ja saatuaan tehtyä ne työt hänen työpäivänsä jatkuu ruuanlaitolla. Vasta myöhemmin hän pääsee lepäämään.

Orja ei saanut palkkaa. Hänen piti olla valmis tekemään se, mitä isäntä, joka hänet omisti, antoi hänen tehtäväkseen. Isäntiä oli hyviä ja huonoja, ankaria ja kohtuudessa pysyviä. Orjan tehtävänä oli totella isäntäänsä.

Jeesuksen vertauksen orja on kristityn esikuva. Olemme Jumalan omia, kasteessa Jeesuksen omiksi kutsuttuja ja otettuja. Kristittynä olemisesta ei lomailla, se on elämäntapa.

Jeesuksessa me elämme, liikumme ja olemme: kaikki mitä teemme tehdään lopulta Kristukselle. Pienet arkiset askareet, hymy, lämmin kosketus (silloin kun vielä saimme toisiamme koskettaa), kaikki nämä toiselle ihmiselle osoitetut asiat ovat sitä, mitä Jeesus meiltä odottaa.

Joillakin on isoja ja tärkeältä vaikuttavia tehtäviä, niihinkin tulee uutta syvyyttä, kun tekijä ajattelee tekevänsä ne itselleen Kristukselle ja tämän hyväksi.

Onpa paikkamme Kristuksen seurakunnassa ja tässä maailmassa omasta tai toisten mielestä pieni tai iso, se ei oikeuta pröystäilyyn saati toisen polkemiseen alleen. Joka tilanteessa olemme vain arvottomia palvelijoita.

Olemme Kristuksen orjia. Onneksi meillä on maailman paras isäntä, joka on luvannut pitää meitä huolen kaikissa tilanteissa.

Sirkka Pylkkänen

Kirjoittaja on Juvan seurakunnan kirkkoherra.