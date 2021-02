Viikonloppuna löytyi kolme koronatartuntaa Essoten alueelta – ”Tartuntojen määrä on taas kasvussa koko maassa”

0

Tilanne koronatartuntojen suhteen on säilynyt Essoten alueella rauhallisena. Viikonloppuna löytyi kolme koronatartuntaa.

– Tartuntojen määrä on taas kasvussa koko maassa. Isoja tartuntaketjuja jyllää lähialueilla, mikä osaltaan heijastelee Essoten alueelle, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Yksi positiivinen koronatestin tulos löytyi perjantaina illalla Mikkelistä. Tartunta liittyy alueen ulkopuoliseen tartuntaketjuun.

Tartunnat löytyivät myös Joroisista ja Pieksämäeltä.

Rokotukset ovat jatkuneet toisen annoksen pistoksilla.

– Tällä viikolla ei tule lisää rokotteita, joten uusia aikoja ei tällä viikolla rokotuksiin aukea, kertoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin alueella koronatilanne on pahentunut nopeasti, ja alue on siirtynyt pandemiassa kiihtymisvaiheeseen. Opiskelijoiden ravintolaillanvietosta lähteneet tartunnat ja altistumiset ovat johtaneet ainakin 15 tartuntaan, ja tartuntaryppään vuoksi karanteeniin asetettujen määrä on noin 250 henkilöä.

Lisäksi Savonlinnan seudulla on todennäköisesti muodostumassa toinen tartuntaketju liittyen tiistain 26.1.2021 Kososen liikenteen bussivuoroon välillä Helsinki – Savonlinna. Kaikkia Kososen liikenteen bussivuorolla tiistaina 26.1.2021 välillä Helsinki – Savonlinna kello 15-20 matkustaneita suositetaan jäämään välittömästi omaehtoiseen karanteeniin ja hakeutumaan lievissäkin oireissa koronatestiin.

Bussivuoroon liittyen on lauantaina 30.1.2021 todettu yksi koronatartunta Savonlinnassa ja 31.1.2021 Sosterin testeissä on todettu ketjussa myös toinen koronatartunta. Toinen tartunta on ulkopaikkakuntalaisella, eikä se kirjaudu alueelle. Tartunnanjäljitys on parhaillaan käynnissä.