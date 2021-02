Juvalla kokoontunut kristillisdemokraattien Etelä-Savon piirihallitus: Saimaan alue on matkailun alisuorittaja

0

Kristillisdemokraattien Etelä-Savon piirin piirihallitus kannustaa alueen kuntia tiivistämään yhteistyötään matkailun edistämisessä. Torstaina 4. helmikuuta Juvalla kokoontunut piirihallitus näkee kannanotossaan tehostamisen tarvetta erityisesti majoituskapasiteetin, matkailua tukevien oheispalvelujen ja alemman tieverkoston kehittämisessä.

Korona-aika on lisännyt kotimaan matkailun kysyntää ja Saimaan alue on matkailun suhteen selvä alisuorittaja. Majoituskapasiteetin lisäämiseksi pitäisi kristillisdemokraattien Etelä-Savon piirihallituksen mukaan saada nykyiset vajaakäytössä olevat kiinteistöt palvelemaan matkailua. Luontomatkailun kasvua rajoittaa puute opaspalveluista sekä uusista merkityistä melonta- ja retkeilyreiteistä ja välinevuokraamoista.

Kristillisdemokraattien Etelä-Savon piirihallitus esittää, että Viitostien valmistuessa tulee päähuomio kiinnittää alemman tieverkon kunnostamiseen. Esimerkiksi Kesälahdentien peruskorjaus Punkaharjulla tulee toteuttaa pikimmiten ja samalla Pakkasenharjun osalle, aina Enanniemen tiehaaraan saakka tulee rakentaa kevyenliikenteen väylä.

Kyseinen tie Punkaharjulta vt 14:a Kissalaan, ent. Kesälahdelle vt 6:lle on erittäin huonokuntoinen. Pinta on jatkuvasti rikki ja paikkaukset eivät ole juuri asiaa auttaneet. Tie on kapea ja mutkainen, mikä tarkoittaa sitä, että pinnan uusiminen ei ole riittävä korjaustoimi. Oikeastaan ainoa korjaus on ollut varoitusmerkkien asettaminen, kristillisdemokraattien Etelä-Savon piirihallitus toteaa.

Liikennemäärät ovat jatkuvasti kasvaneet Punkaharjun kertopuu- ja vaneritehtaan laajennuksen vuoksi. Käyttö on lisääntynyt sekä raskaan että työmatkaliikenteen osalta.