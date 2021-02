Hartaus: Yhteisvastuukeräys alkaa – ”Jeesus auttoi köyhiä, heikkoja ja sairaita, joten mekin autamme heitä”

0

”Kun annan ruokaa köyhille, minua pidetään pyhimyksenä. Kun kysyn, miksi köyhät ovat köyhiä, minua pidetään kommunistina.” Tämä 1900-luvun Brasilian arkkipiispa Hélder Câmaran lausahdus on jäänyt elämään. Kyseinen piispa halusi muistuttaa lausahduksellaan, että ihmisiä autetaan parhaiten rakenteisiin vaikuttamalla. Vanha sanonta, että kalan saanut ihminen ei koe nälkää päivään ja kalastamaan opetettu ei näe sitä ikinä, kertoo samaa. Yksittäisten ihmisten auttaminen sujuu parhaiten yhteiskuntaan vaikuttamalla.

Tämä on kovin poliittiselta kuulostava kannanotto papilta. Kirkkomme poliittisuutta on käsitelty jälleen lähiaikoina. Viime vuonna pohdittiin sitä, voiko kirkko sanoa mitään puoluepolitiikasta. Tämän vuoden puolella maatilalliset loukkaantuivat pääkaupunkiseudun seurakuntalehdessä julkaistusta tehotuotantoa kritisoivasta kolumnista. Näyttäisi siltä, että kirkon yhteiskunnallinen vaikuttavuus jakaa ihmisiä.

Jeesus on sanonut, että meidän tulee elää maailmassa. Se tarkoittaa, ettemme voi kristittyinä laittaa silmiä kiinni, käsiä korvillemme ja huutaa: ”LAALAALAA!” Meitä jokaista kutsutaan rakentamaan yhteiskuntaa, jossa elämme. Ei välttämättä puoluepolitiikan kautta, vaan yksittäisillä teoilla ja elämänvalinnoilla. Näistä pienistä asioista syntyy yhteiskunnan kokonaismuutos, jos Jumala sen näkee hyväksi.

Tehtävä on annettu paitsi yksilöille, myös meidän muodostamallemme kirkolle. Saarnoissakin julistetaan Lutherin opetuksen mukaisesti lakia ja evankeliumia. Kerrotaan siitä, kuinka meidän tulisi elää, jotta Jumalan hyvä tahto maailmassa toteutuisi. Toisaalta sitä, että Jumalan tahdon toteutuminen ei ole meistä kiinni, vaan Jumala itse tekee niin kuin haluaa. Ja vapauttaa meidät syyllisyydestä.

Nämä ovat tuonpuoleisia asioita, mutta kuten Jumalan todellisuus aina, ne säteilevät meistä ja meidän kauttamme näkyvään todellisuuteen. Jumala antaa anteeksi meille iankaikkisesti, joten me annamme anteeksi toisille ihmisille. Jeesus auttoi köyhiä, heikkoja ja sairaita, joten mekin autamme heitä.

Lopulta yksittäisten ihmisten teot näkyvät siinä, että yhteiskunta muuttuu. Orjuus loppuu, jokaista arvostetaan ja rikkaat tekevät kaikkensa tehdäkseen köyhistä rikkaampia.

Tämä on unelmaa, mutta se on tuottanut näkyviä tuloksia vuodesta 1950 alkaen – Yhteisvastuukeräyksen historian ajan. Tänä vuonna teemana on vähävaraisten ikäihmisten puolustaminen. Anna omastasi ja toteuta rukouksen pyyntöä: ”Tulkoon Sinun valtakuntasi!”

Mika Malinen

Kirjoittaja on Juvan seurakunnan seurakuntapastori.