Elisa Hänninen jatkaa Keskustan Juvan kunnallisjärjestön johdossa – kannanotossaan kunnallisjärjestö peräänkuuluttaa yhteistyötä eri poliittisten ryhmien välillä

0

Keskustan Juvan kunnallisjärjestön kokoontui viime torstaina 4.2.2021. Kunnallisjärjestö otti kantaa muun muassa Juvan tulevaisuuden kannalta keskeisiin tekijöihin. Kunnallisjärjestön mielestä Etelä-Savon ja Juvan elinehtoja ovat muun muassa toimivat liikenne- ja verkkoyhteydet ja etenkin alin tieverkko.

Keskustan Juvan kunnallisjärjestö katsoo, että valtakunnan tieverkko kohenee uuden 5-tien myötä. Strategian mukaan Juva elää maataloudesta, elintarvikkeista, puusta, luonnosta ja matkailusta, joten yhtä tärkeää on myös alimmasta tieverkosta huolehtiminen.

Aika on muuttunut ja Suomen kunnat elävät kilpailutilanteessa. Kuntalaisten toimiva arki ei saa olla postinumerosta kiinni. Etätyöskentelyä tulee edistää, joten kohtuuhintaiset ja toimivat nettiyhteydet ovat juvalaisille yrityksille ja etätyötä tekeville elinehto.

Keskustan Juvan kunnallisjärjestö on huolestuneena seurannut maakunnallisen sähköyhtiön ympärillä käytyä keskustelua liittyen osakkeiden myyntiin ulkopuolisille sijoittajille.

Kunnallisjärjestö pitää monista painavista syistä hyvin tärkeänä sitä, että energiantuotanto ja jakelu pysyy maakunnallisessa omistuksessa. Päätösvallan voi siirtää vain kerran. Energian ja siirtohintojen saattamista yrityksille ja kuntalaisille kilpailukykyiseen hintaan on edistettävä mahdollisuuksien mukaan.

Kunnallisjärjestö näkee erityisen tärkeänä, että kuntatalous pidetään Juvalla jatkossakin terveellä pohjalla. Kiristyvä kuntatalous vaatii tarkkuutta ja harkintaa tulevissa päätöksissä, että selviämme hyvin myös meidän omien investointien kuten Martti Talvela -koulukampuksen hoitamisesta.

Tämän mahdollistaa hyvä yhteistyö ja yhteiset linjaukset muiden ryhmien kanssa. Juvalla ei ole mitään syytä rakentaa eriseuraisuutta, vaan tulee pitää Juva puolue voimissaan ja kehittää sitä edelleen. Tässä on hyvänä pohjana avoimuus ja keskinäinen luottamus, joka on Juvalla hyvällä tasolla.

Valtuuston juuri päättämät hallinnon uudistukset antavat hyvän pohjan uudelle valtuustolle ja hallinnolle toimia tehokkaasti kuntalaisten parhaaksi. Kunta on palkannut hiljattain uusia innovatiivisia henkilöitä eri tehtäviin. He omalta osaltaan vievät kehitystä eteenpäin.

Kunnallisjärjestö odottaa elinkeinotoimelta merkittäviä avauksia Vehmaan ja keskusta-alueen kehittämiseen ja markkinointiin. Sinne on kunta satsannut paljon resursseja.

Kokouksessa Keskustan Juvan kunnallisjärjestö teki myös seuraavat henkilövalinnat:

Keskustan Juvan kunnallisjärjestön pj Elisa Hänninen

vpj. Kalevi Myyryläinen

sihteeri Mervi Heinonen

vaalipäällikkö Timo Pasonen

tiedotus- ja verkkovastaava Hans Kyllönen (uusi)

rahastonhoitaja Matti Tarvainen

Muut hallituksen jäsenet Pekka Harmoinen, Johanna Huisko (uusi), Kari Hänninen, Jouni Paunonen, Reijo Paunonen ja Kaj Pirinen