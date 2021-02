Osaatko pelastaa vakavasti ruoka-aineallergisen hengen? – järjestö haastaa kaikki opettelemaan uuden taidon 112-päivänä

0

Etelä-Savon Allergia, Iho ja Astma ry esittää, että 11. helmikuuta vietettävänä 112-päivänä kaikki haastaisivat itsensä opettelemaan adrenaliini-injektorin käytön. Anafylaksian yllättäessä injektori pelastaa ruoka-allergisen hengen.

Anafylaksia on hengenvaarallinen, äkillinen ja vakava allerginen yleisreaktio. Vakavat ruoka-allergiat ovat tyypillisimpiä anafylaksian aiheuttajia. Reaktio on yleensä välitön, joten nopea ensiapu on ainoa oikea keino auttaa. Tänä vuonna 112-päivän teemana on ”Turvallisuus on meidän kaikkien oikeus”.

– Ei tarvitse olla terveydenhuollon ammattilainen käyttääkseen adrenaliini-injektoria. Allergisen reaktion ensiapu on kansalaistaito, ja kuka vaan voi pistää. Allerginen reaktio kehittyy tavallisesti hyvin nopeasti, ja adrenaliini on yleensä aina vakavasti allergisella mukana. Jos epäilet, pitäisikö nyt pistää, niin silloin yleensä on syytä toimia. Turhaan pistetystä adrenaliinista ei ole haittaa, kertoo neuvoja, sairaanhoitaja Helena Pakkanen Etelä-Savon Allergia, Iho ja Astma ry:stä.

Ruoka-allerginen, jolla on anafylaksiariski, joutuu elämään tarkkaan ruuan kanssa ja varmistamaan, että ruoka on turvallista syödä. Elämä, jossa joutuu jatkuvasti varomaan, voi olla uuvuttavaa. Pelkoa voi herättää, ettei oireen saatuaan välttämättä pysty itse käyttämään adrenaliini-injektoria. On tärkeää, että jokainen allergisen läheinen osaa ja uskaltaa käyttää adrenaliini-injektoria.

– Anafylaksiariskin kanssa eläminen on helpompaa, kun tiedän, että adrenaliini auttaa tiukan paikan tullen. Vaikka rakastankin erilaisia juhlia, ovat ne anafylaksiariskin vuoksi minun suurin stressin aihe. Seuraava anafylaktinen reaktio pelottaa aina, mutta pelonkin kanssa oppii elämään, toteaa vakavasti ruoka-allerginen Emma Sinkkonen.

– Kun harkitset adrenaliinin pistämistä, on se silloin pistettävä. Adrenaliini pelastaa hengen. Pistämisestä ei ole mitään haittaa, mutta pistämättä jättämisellä voi olla pahatkin seuraamukset, Sinkkonen jatkaa.

112-päivänä adrenaliini-injektorin käyttöä on mahdollisuus opetella ja tekniikkaan tutustua allergiatoimistolla Mikkelissä (Hallituskatu 7A) kello 13-14.30

Adrenaliini-injektorin käyttöä kannattaa harjoitella työpaikoilla ja kouluissa Allergia-, iho- ja astmaliiton YouTube-kanavalta löytyvän ohjevideon avulla. Tärkeintä on uskaltaa pistää, myös itse.