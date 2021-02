Juvan Kokoomus on julkaissut ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat – nyt on tiedossa kahdeksan nimeä

0

Juvan Kokoomus on julkaissut ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat, Kevään vaalien listalle ovat ehdolla Elina Kortekallio, Ville-Pekka Kuusisto, Joni Piiroinen, Esko Ripaoja, Kalevi Savolainen (sitoutumaton), Jarmo Suonsalo, Hannu Summanen (sitoutumaton) sekä Mirja Veentaus (sitoutumaton).

Juvan Kokoomuksen vaaliteemoissa korostuu kunnan elinvoiman kehittäminen.

– Juvan tulee olla yrityspositiivinen kunta. Kunnassa kaikki hyvä ja tärkeä eli koulut, vanhuspalvelut ja varhaiskasvatus kustannetaan sillä että kunnassa on elinvoimaa. Kunnan työskentelyssä peräänkuulutetaan yhteistyötä niin eri valtuustoryhmien, kuin kunnan eri toimintojen kesken. Sisäiseen riitelyyn ei pienellä kunnalla ole varaa, Kokoomus toteaa tiedotteessaan.

Juvan Kokoomuksen mielestä tärkein tehtävä seuraavalla valtuustokaudella on kunnianhimoisen ja pitkäjänteisen elinvoimasuunnitelman tekeminen.

– Sille täytyy asettaa´selkeät tavoitteet ja mittarit, ja sen kehitystä tulee seurata säännöllisesti. Kunnan elinvoima- ja markkinointityölle on myös seuraavina vuosina varattava riittävä budjetti, jotta työ saadaan tuloksellisesti tehtyä.

Ajankohtaiseen keskusteluun Mikkelin suunnitelmista luopua Suur-Savon Sähkön omistuksista Kokoomus ottaa sen kannan, että sähköyhtiön omistus pitää pyrkiä pitämään maakunnallisena.

– Pääomasijoittajia ei saa päästää yhtiössä valtaan koska siitä seuraava negatiivinen kehitys, kuten siirtohintojen nousu, on jo monta kertaa nähty.