Karjalan Liiton johto visiitillä Juvalla – Outi Örn ja Pertti Hakanen saivat mukaansa Juvalta villasukat ja ruisleipää

Karjalan Liiton uusi puheenjohtaja Outi Örn ja toiminnanjohtaja Pertti Hakanen vierailivat lauantaina 6. helmikuuta Juvalla tapaamassa Etelä-Savon piirin karjalaseurojen edustajia.

Tilaisuus järjestettiin koronarajoitusten sallimissa puitteissa, joten osanottajamäärä oli rajattu.

Karjalan Liiton Etelä-Savon piirin puheenjohtaja Aira Kietäväinen Juvalta toivotti liiton johdon ja seurojen edustajat Mikkelistä, Savonlinnasta, Joroisista, Juvalta, Mäntyharjulta ja Sulkavalta tervetulleiksi yhteiseen vuorovaikutustilaisuuteen.

Karjalan Liiton kolmivuotisteema 2021-2023 on tulevaisuuteen suuntaava ”Huomisen karjalaisuus”.

Teeman ytimessä on karjalaisuuteen liittyvän tiedon välittäminen jäsenistölle ja kaikille karjalaisuudesta kiinnostuneille myös digitalisuutta hyödyntämällä ja somekanavia vahvistamalla.

Vuoden 2021 toimintateemana on ”Karjalainen identiteetti”, joka otetaan mukaan tämän vuoden kaikessa toiminnassa, muun muassa kiinnostuksen herättäminen omista juurista ja kulttuuriperinnöstä.

Tilaisuudessa keskustelua herätti myös liiton tämän vuoden jäsenmaksulaskutuksen uudistus, joka koettiin seurojen näkökulmasta selkeänä ja onnistuneena.

Karjalan Liitolla on rekisterissään noin 23 000 jäsentä, 360 seuraa ja 15 piiriä.

Tilaisuudessa piirin seuroille esiteltiin Karjalan Liiton lahjoittamia ”Karjalaisia vaakunoita” -muistipelejä, jotka on tarkoitus jakaa edelleen paikkakunnittain erikseen sovittavalla tavalla päiväkoteihin ja vanhusten palveluasumisen yksiköihin.