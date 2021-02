Essoten alueelta löytyi 24 uutta koronatartuntaa – Mikkeli siirtyi leviämisvaiheeseen

0

Keskiviikon jälkeen Essoten alueelta on löytynyt kaikkiaan 24 uutta koronatartuntaa. Mikkelistä tartuntoja on löytynyt 21 ja Pieksämäeltäkin kolme.

Tartuntaketjuja on useita ja altistuneita satoja, eikä kaikkia altistuneita vielä tiedetä. Rajoituksia ja suosituksia tiukennetaan.

– Monet Mikkelin tartunnat liittyvät baareihin, ja nyt tartuntoja on löytynyt muualtakin kuin Keskusbaarista. Lisäksi tartuntoja on ilmennyt nuorten penkinpainajaisjuhliin liittyen viime viikolta ja Uudenmaan laajoihin ketjuihin liittyen. Keskussairaalasta on altistunut myös baariketjuun liittyen kokonainen vuodeosasto (neurologinen ja ortopedinen vuodeosasto) ja se tulee vaikuttamaan palveluihimme. Terveydenhuollon kantokyky on nyt kovalla kuormituksella niin jäljityksen kuin sairaalahoidonkin suhteen. Altistumispaikkoja on paljon ja altistumistiedon saamiseen voi muodostua yli vuorokauden viive, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Essote on suositellut Mikkeliä tiukentamaan suosituksia ja rajoituksia.

– Mikkeli on nyt tartuntojen osalta leviämisvaiheessa. Mikkelin väestön tulee välittömästi alkaa välttää kaikkia oman talouden ulkopuolisia sosiaalisia kontakteja, kehottaa Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Muu Essoten alue säilyy perusvaiheessa.

