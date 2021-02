Hartaus: Kristuksen ruumis – Raamatussa on monia eri vertauksia siitä, mikä ja millainen on seurakunta

0

Raamatussa on monia eri vertauksia siitä, mikä ja millainen on seurakunta. Kaikissa vertauksissa keskiössä on Jeesus. Ihmisryhmä ilman Jeesusta ei ole seurakunta vaan jokin kerho tai kokoontuminen.

Kristuksen läsnäolo tekee seurakunnan. Yksi vahvimmista seurakunnan kuvauksista on seurakunta Kristuksen ruumiina.

Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Ef. 1:23

Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jossa on monta jäsentä; vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin (1.Kor.12:12 ).

Mikä ruumiin osa, jäsen, sinä olet Kristuksen ruumiissa? Jokainen jäsen on erilainen. On erilaisia lahjoja, taitoja ja luonteenpiirteitä. Jumala käyttää ihmisiä palvelemaan seurakuntaa monin eritavoin ja erilaisissa tehtävissä. Jotkut tekevät hyvin käytännöllistä työtä, jotkut opettavat, jotkut rukoilevat ja joukossa voi olla myös niitä, jotka eivät edes tiedä palvelevansa. Jumala voi tehdä työtä myös heikkouksien kautta. Mutta se on varmaa, että jokainen, joka on osana yhteistä ruumista, vaikuttaa omalla paikallaan.

Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi. Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista? (1.Kor 12:18-19).

Pohtiessani sitä, mikä jäsen minä olen, päädyin siihen, että minä olen vasen korva. Viime aikoina olen täyttänyt tehtävääni seurakunnassa puhumalla paljon puhelimessa ihmisten kanssa ja kuuntelemalla vasemmalla korvalla. Olen kuunnellut enemmän kuin osannut sanoa.

Minun oma vasen korvani on varsin häiritsevä ruumiin osa kehossani. Se humisee, naputtaa, paukkuu ja tinnittää. Korinttilaiskirjeessä sanotaan: Päinvastoin, juuri ne ruumiinjäsenet, jotka meidän mielestämme ovat muita heikompia, ovat välttämättömiä. (1. Kor. 12:22.)Jumalan todellisuus on ihan erilainen kuin ihmisten. Hän käyttää usein juuri niitä, joita ihminen pitää heikkoina ja vähäpätöisinä.

Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. (1. Kor.12:27).

Koronarajoitusten vallitessa kirkon ovet ovat olleet pitkiä aikoja kiinni, eikä ehtoolliselle osallistuminen ole ollut mahdollista. Monella on ollut valtava kaipaus päästä yhteiselle ehtoolliselle.

Ymmärsin näitä Raamatunkohtia lukiessani ehtoollisen syvimpiä merkityksiä. Se liittää meidät Kristukseen, mutta se liittää meidät myös toinen toisiimme. Kristuksen ruumiista käsin ja siinä kiinni ollen on turvallista lähteä toimittamaan omaa tehtävää seurakunnan jäsenenä.

Ail Asikainen

Kirjoittaja on Juvan seurakunnan lähetyssihteeri.