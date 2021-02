Korona sulkee Juvalla Sampolan ja siirtää lukion etäopetukseen – perusopetus jatkuu toistaiseksi lähiopetuksena

0

Koko sote-yhtymä Essoten alue siirtyy koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, ja siksi Juvallakin kiristetään toimia epidemian vuoksi.

Juvan lukio siirtyy etäopetukseen ajalla 8.3.– 28.3. Perusopetus jatkuu toistaiseksi lähiopetuksena.

Varhaiskasvatuksen huoltajien on käytettävä kasvomaskia lapsen vienti- ja hakutilanteissa.

Avoin perhekerho on suljettu toistaiseksi.

Vesiliikuntakeskus Sampola suljetaan 1.3. – 28.3. väliseksi ajaksi.

Yli 18 –vuotiaiden harrastustoiminta kunnan tiloissa tauotetaan samaksi ajaksi, ja yli 12-vuotiaiden ryhmien on huomioitava uusi henkilömäärärajoitus: 10 henkeä samassa tilassa sekä hygienia- ja turvallisuusohjeet.

Niin ikään Järvi-Saimaan kansalaisopiston aikuisten opetus on etäopetuksessa 8.3. – 28.3.

Juvan kunnakirjastossa voi olla voi olla enintään 10 henkilöä kerrallaan. Kirjaston kaikki tapahtumat ja ryhmäkäynnit on peruttu toistaiseksi, tai ne toteutetaan ainoastaan etänä virtuaalisesti. Kirjastossa asioivien ja henkilökunnan on käytettävä kasvomaskia

Juvan toimintatalo on suljettu ulkopuoliselta käytöltä toistaiseksi. Kuntouttava työtoiminta kuitenkin jatkuu.

Essoten suositus myös on, että yksityinen ryhmäliikunta pannaan tauolle. Yksityisissä liikuntatiloissa, erityisesti sisätiloissa, on varmistettava, että kaikkia lähikontakteja voidaan tosiasiallisesti välttää.

Koronasuositukset ja rajoitukset Juvalla 1.3.2021 lukien, kaikille yhteiset suositukset:

– Käytä maskia kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja.

– Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia on noudatettava tehostetusti.

– Älä mene sairaana töihin, kouluun tai mihinkään kodin ulkopuolelle.

– Jos oireilet lievästikin, mene testiin. Lue täältä ohjeet testiin hakeutumisesta Essoten alueella.

– Vältä tarpeettomia sosiaalisia kontakteja.

Maskisuositukset

Kasvomaskia on käytettävä kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja. Yli 12-vuotiaat voivat halutessaan käyttää maskia koulupäivien aikana. Maskin käyttö on vapaaehtoista ja omakustanteista. Perheet voivat tarvittaessa hyödyntää Essoten jakelupisteistä jaettavia maksuttomia maskeja. Yläkoululaisten maskisuositusta arvioidaan tarvittaessa uudelleen tautitilanteen mukaan.

Juvalla Essote järjestää maksijakelun vähävaraisille Toimintatalolla (Juvantie 7, käynti alapihan puolelta) torstaisin kello 11-13.