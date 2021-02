Hartaus: ”Armollisuus näkyy siinä, että hyvää jakaessamme osaamme tinkiä omastamme”

0

Kirkon tehtävä on julistaa evankeliumin ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Se voi tapahtua niin kuin virren 434 kirjoittaja, norjalainen Hans Utbö on sen sanoittanut:

”Sydämin, suin ja kätten töin avuksi kiiruhtakaamme. Rukous nouskoon päivin, öin, Herralta hengen me saamme. Hätä ja tuska maailman suurempi on kuin aavistan.Ken tahtois kärsivää auttaa?”

Apostoli Pietari puolestaan kuvaa kirkon tehtävää näin: ”Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina. Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta.”

Lähetystyöntekijä Jukka Paananen taas kiteytti asian näin: ”Kirkon tunnusmerkki ei ole vauraus vaan Jumalan sana ja uskovien yhteys. Yhteys ei riipu ulkonaisista olosuhteista, sillä evankeliumin ilo ei riipu rahasta tai ulkonaisista puitteista.”

Edellä mainittujen ajatusten mukaisesti on varmaan toimittu suomalaisten seurakuntien työssä tänä korona-aikana ja erityisesti diakoniatyössä kohdattaessa ihmisiä hengellisen, henkisen ja aineellisen hädän keskellä. Kuinka on meidän laitamme?

Osaammeko välittää toisistamme niin paljon, että tahtoisimme jakaa omastamme myös heidän hyväksemme? Armollisuus näkyy siinä, että hyvää jakaessamme osaamme tinkiä omastamme.

Voisiko näitä ajatuksia käyttää jonkinlaisena ohjeena ei ainoastaan omien läheisten vaan myös naapuriemme tai aivan kaukaisempienkin lähimmäisten tarpeisiin, missä ikinä he asuvatkaan?

Suomalainen lähetystyö on jo yli 150 vuoden ajan toteuttanut Raamatun tehtäväksi antoa niin, että nekin, jotka eivät ole koskaan kuulleet evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, saisivat kuulla evankeliumin vapauttavaa sanomaa. Samoin ovat tehneet niin seurakunnan kuin monet kristilliset järjestöt työssään kotoisessa maassamme.

Amerikkalainen kirjailija Francis Schaeffer kirjoittaa: Kristittyjen arvomaailmassa on kaksi arvoa ylitse muiden: henkilökohtainen rauha ja varakkuus. Tämä johtaa siihen, että kristityt lakkaavat välittämästä sekä Raamatun opetuksista että vääryyksistä maailmassa. Välinpitämättömyys lähimmäisen hädästä on kuitenkin Raamatun mukaan synti (Leif Nummela, Uusi tie nro 4/2021).

Toivoa sopii, ettei tämä itsekkyys toteutuisi meidän kohdallamme, olemmepa sitten seurakunnan työssä viran- ja toimenhaltijoina, vapaaehtoistyössä joko luottamushenkilöinä tai muissa tehtävissä tahi rivijäseninä mukana seurakunnan toiminnassa.

Ilkka Asikainen

Kirjoittaja on Juvan seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja.