Viime viikonloppu toi seitsemän koronatartuntaa Essoten alueelle – ” Tartuntoja saaneiden lukumäärät ovat edelleen isoja, mutta tilanne näyttäisi olevan hallinnassa”

Essoten alueelta on löydetty seitsemän uutta koronatartuntaa. Liki kaikki positiiviset koronatestien tulokset on havaittu jo karanteeniin asetettujen joukosta.

– On huojentava tieto, että tartuntoja löytyy henkilöiltä, jotka ovat jo karanteenissa. Tartuntoja saaneiden lukumäärät ovat edelleen isoja, mutta tilanne näyttäisi olevan hallinnassa, arvioi Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 26.2. tehnyt päätöksen, joka velvoittaa Essote alueella olevia toimijoita varmistamaan yleisölle avoimissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Päätös on voimassa 27.2. – 15.3.2021 ja se on väliaikaisen tartuntatautilain pykälän 58 d mukainen.

– Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Aluehallintovirastot ovat tehneet kirjallisia suunnitelmia varten pohjan, joka löytyy täältä.

Päätös koskee kaikkia seuraavia toimijoita:

yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt

yksityiset elinkeinonharjoittajat

kunnat ja kuntayhtymät

uskonnolliset yhdyskunnat

julkisoikeudelliset laitokset.

Aluehallintoviraston päätös ei koske ravintoloita, koska ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta päättää valtioneuvosto.

Päätös koskee toimijoiden

sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun

rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan vastaa toiminnan järjestäjä.

Katso Essoten alueen ohjeistus kiihtymisvaiheeseen täältä.

Katso koronalle altistumisen paikat täältä.

Lue ohjeita turvalliseen hiihtoloman viettoon täältä.