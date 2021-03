Hartaus: Vielä löytyy arkienkeleitä – ”Arkienkeleitä on edelleen katukuvassa ja naapurustossa”

0

Viime sunnuntain evankeliumi kertoi yhdestä arkienkelistä. Värikkäästä elämästään tunnettu nainen tunsi Jeesuksen ja palveli häntä. Juhlavieraat katselivat ihmeissään ja jotkut suorastaan närkästyneinä.

Auttaja kuului heihin, joita katsottiin halveksuen ja nenää nyrpistellen. Jeesus antoi kuitenkin hänelle tunnustuksen. Hän oli Jeesuksen rakastavan katseen kohde vastoin toisten odotuksia.

Näitä yllättäviä arkienkeleitä on edelleen. Vuosien saatossa katukuvaamme on kuulunut monia persoonia. Päivästä toiseen heitä tavattiin kauppojen edustalla. Toisinaan oli käsi ojossa pienen lantin toivossa. Joskus toive toteutuikin.

Samalla kuultiin äänestäjien vaalilupauksia. He olivat harmittomia, eikä heitä kenenkään tarvinnut pelätä kuten suuressa maailmassa. Tarjoutuivat joskus vartioimaan kaupan edessä Eevan pyörää. Hyvin vartioivatkin.

Muistan heidän keskuudestaan erään arkienkelin. Oli talvinen päivä. Juvantiellä oli liukasta. Liikkeellä oli kaikkien tuntema Teittinen invalidipyörällään. Huomasin, kuinka hän etäämpänä oli vaikeuksissa.

Jalkakäytävän kynnys oli liian korkea. Väkeä kulki hänen ohitseen taakseen katsahtaen. Huomasin, kuinka juoksujalkaa paikalle tuli Simo – varsinkin koululaisten tuntema kylän julkkis. Hän ehätti ensimmäisenä auttamaan.

Karun kuoren alla sykki avulias mieli ja hyvä sydän. Simo on edesmennyt. Siunasin hänet ja liitin tuon pienen hetken hänen muistosanoihinsa.

Yllättävä apu on mahtava saarna. Arkienkeleitä on edelleen katukuvassa ja naapurustossa. Vaimoni kohtasi sellaisia. Oli pakkaspäivän ilta kaupan edustalla. Yllättäen auton akku oli hyytynyt. Olihan Eeva hädissään.

Minäkin olisin ollut vastaavassa tilanteessa. Joku tuli paikalle ja kysyi ongelmia. Hän oli todellakin kuin Laupias Samarialainen, lähti kotiinsa, nouti käynnistyskaapelit ja vaimon matka jatkui.

Vielä seuraavana päivänä naapurista löytyivät arkienkelit. Toteutui Raamatun sana – palvelkaa toinen toistanne kukin niillä lahjoilla, joita olette Jumalalta saaneet. Rotareitten sanoin – palvelumieli itsekkyyden edelle. Auttajat ovat omalla tavallaan tunteneet Jeesuksen ja hänen opetuksensa.

Markku Karila

Kirjoittaja on eläkerovasti ja Juvan seurakunnan kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja.