Kelkkakelit kohdillaan, mutta missä saa ajaa? – laittoman ajelun takia metsänomistajien, maanomistajien ja yksityisten omaisuutta on tuhoutunut

Runsasluminen talvi saapui viimein ja moottorikelkkailijat ovat tietenkin innoissaan, kun kelkalla pääse ajelemaan. Poliisin mukaan kaikki moottorikelkkailijat eivät kuitenkaan ole muistaneet, missä saa ajaa ja missä ei.

Maastossa liikkuminen kaikilla moottoriajoneuvoilla vaatii aina maanomistajan luvan. Tieliikenteelle tarkoitetuilla alueilla ei saa ajaa ja tiealueeksi lasketaan myös tien vieressä kulkeva oja.

Mitään erityislupaa ei tarvita jääpeitteisillä vesialueilla, eikä virallisilla moottorikelkkareiteillä. Teiden ylittäminen ja poikkeustapauksissa lyhyen matkan ajaminen tietä pitkin sen ylittämiseksi on myös sallittua.

Lisäksi löytyy yhdistysten, organisaatioiden ja yksityishenkilöiden ylläpitämiä kelkkauria. Ne ovat yleensä maksullisia tai vaativat yhdistykseen kuulumista.

Moni maanomistaja on viime aikoina ollut yhteydessä poliisiin etenkin Pohjanmaalla ja pyytänyt apua laittomaan moottorikelkka-ajeluun kitkemiseksi omistamillaan mailla. Laittoman moottorikelkka-ajelun takia metsänomistajien, maanomistajien ja yksityisten omaisuutta on tuhoutunut.

Moottorikelkan jälki lumessa ei välttämättä näytä kovin kummoiselta, mutta pakkautuneen lumipeitteen alla piilee vahingot, jotka paljastuvat vasta lumen sulaessa.

Pelloilla vahingot ovat moninaisia. Normaalisti lumi toimii eristävänä peitteenä kylmyyttä vastaan, mutta pakkautuneessa lumessa kylmyys tunkeutuu helpommin maahan, muodostuu jäätä ja routa pääsee syvemmälle. Lumen alla oleva vihreä kasvupeite vahingoittuu ja keväisin sen huomaa helpoiten ruskeasta väristä, jossa viljellyt kasvit ei kasva ja rikkaruoho levittäytyy.

Salaojaputket jäätyvät ja keväällä vesi ei pääse valumaan niistä läpi, jolloin pelto tulvii. Maanviljelijälle taloudelliset vahingot voivat nousta tuhansiin euroihin.

Metsässä muun muassa taimet vahingoittuvat moottorikelkka-ajelusta. Koko taimi tai oksat katkeavat, kun moottorikelkalla ajetaan niiden yli. Pahimmillaan useita satoja taimia voi vahingoittua taimikossa kelkkaillessa. Tässäkin tapauksessa metsänomistaja kärsii taloudellista vahinkoa.

Omakotitalojen pihojen yli ajettaessa vahingoitetaan yleensä nurmikkoa, johon muodostuu samantyyppisiä vahinkoja kuin pelloilla, sekä pensasaitoja ja muita istutettuja kasveja. Lisäksi lumen alla piilossa voi olla muuta omaisuutta, joka vahingoittuu moottorikelkka-ajelusta.

Poliisi kehottaakin kaikkia moottorikelkkailijoita varmistamaan ennen liikkeelle lähtöä sen, missä saa ajaa. Paikalliseen moottorikelkkakerhoon voi esimerkiksi olla yhteydessä ja pyytä heiltä opastusta ja heille voi tarjota apua uusien reittien luomisessa. Ottamalla kaikki osapuolet huomioon ja noudattamalla voimassa olevia lakeja luodaan kaikille edellytyksiä sekä toimia että harrastaa yhteiskunnassa.