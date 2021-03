Juvan kunta on ostamassa maatilan Viitostien varresta – kunnanvaltuusto päättää asian ensi maanantaina

0

Juvan kunnanhallitus esittää ensi maanantaina kokoontuvalle kunnanvaltuustolle 150 000 euron lisämäärärahaa tämän vuoden talousarvion investointiosaan. Rahalla on tarkoitus hankkia kunnan omistukseen 14 hehtaarin tila Viitostien varresta.

Kunta on käynyt hankinnasta yli vuoden ajan neuvotteluja kiinteistön omistajien kanssa. Kiinteistö sijaitsee kunnan strategian kannalta keskeisellä alueella, entisen Shell-huoltamon tontin vieressä. Tieyhteys kiinteistölle kulkee Kylmäpurontien kautta, ja alueella on yleiskaava.

Kiinteistöllä on asuinrakennus, vanha navetta ja aitta. Peltoa tontilla on kuusi hehtaaria. Kiinteistön ostohinnaksi on sovittu neuvottelujen jälkeen 200 000 euroa. Talousarviossa kunnan tekemään maanhankintaan on varauduttu 80 000 eurolla.