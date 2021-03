Laajoja altistumisia ja 15 koronatartuntaa Essoten alueella – valtaosa altistuneista on jo tavoitettu ja asetettu karanteeniin

0

Essoten alueelta löydetty on 15 positiivista koronatestien tulosta.

Kuusi tartunnoista löytyi Pieksämäeltä. Näistä Vaalijalan Nenonpellon yksiköissä on todettu neljä tapausta.

Loput tartunnat on todettu Mikkelissä. Koronalle altistumisia on tapahtunut kahdessa Mikkelin kaupungin ryhmäperhepäiväkodin ryhmässä ja neljässä Tuppuralan koulun luokassa. Päiväkotiryhmät ja koululuokat on asetettu karanteeniin.

Valtaosa altistuneista on jo tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

Ns. koronanyrkki kokoontui tiistaina. Se ei nähnyt tarpeelliseksi tehdä muutoksia alueen rajoituksiin ja suosituksiin. Alueellisen tartuntatautien torjunnan ja varautumisen yhteistyöryhmä päätti pysyttää Essoten alueen kiihtymisvaiheessa.

Katso koronavirukselle altistumisen paikat täältä.