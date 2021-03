Viikonloppuna ilmeni viisi koronatartuntaa Essoten alueella – ”Osassa tapauksissa tartunnat ovat levinneet herkästi”

0

Viime viikonloppu toi viisi uutta positiivista koronatestien tulosta Essoten alueelle. Yksi tartunnoista löytyi Pieksämäeltä, muut Mikkelistä.

– Osassa tapauksissa tartunnat ovat levinneet herkästi. Uudeltamaalta lähtöisin olleet ketjut ovat herkemmin tarttuvaa brittivarianttia, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Rokotukset jatkuvat aiempaa suuremmilla rokotemäärillä. Edes AstraZenecan rokotteiden käytön keskeytys ei hidasta tahtia.

– Kenenkään aikaa ei jouduttu perumaan AstraZenecan rokotteen käytön keskeytyksen takia. Viranomaistiedote tuli aika myöhään perjantaina, mutta onnistuimme järjestämään rokotukset kaikille ajan varanneille, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Essote vastustaa viime viikolla esille noussutta mahdollisuutta, että rokotteita kohdennettaisiin enemmän hankalammille tautialueille.

– Tilanteet ovat muuttuneet koko ajan nopeasti. Etelä-Savossa on korkea sairastavuus ja siten paljon riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. He sairastuvat helpommin koronan vaikeaan muotoon, jos saavat tartunnan. Kun otetaan huomioon tämä ja se, että alueella on paljon vapaa-ajan asustusta, emme voi millään kannattaa tässä vaiheessa muutoksia rokotteiden jakelujärjestykseen, sanoo Seppälä.