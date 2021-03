Vapaa-aikapalvelut haluaa ilahduttaa – Juva haluaa tukea kuntalaisten viihtyvyyttä kotona ja ulkona olevilla lähiliikuntapaikoilla.

0

Juvan kunnan vapaa-aikapalveluissa on mietitty tapoja piristää kuntalaisten kavennettua arkea. Vapaa-aikapalvelut haluaa tukea kuntalaisten viihtyvyyttä kotona ja ulkona olevilla lähiliikuntapaikoilla.

– Vielä on talvea jäljellä nauttia talvilajeista ja aina on myös hyvä sää tarttua hyvään kirjaan. Nuorisopalvelut päivystävät nettinuokkarilla Discordissa Sampolan nuorisotalon ollessa kiinni, sanoo kirjasto –ja kulttuurikoordinaattori Johanna Kuusisto.

Vapaa-aikapalvelujen bingokevät tarjoaa liikkumiseen, lukemiseen ja luovaan toimintaan kannustavaa tekemistä. Bingot saat Juvan kunnankirjastolta ja Juvan kunnan netti- ja Facebook–sivuilta.

– Palauttamalla bingon siinä mainittuun päivämäärän mennessä osallistut arvontaan. Jokaisessa bingossa on aiheeseen sopivat palkinnot.

Nuorisopalvelut toteuttaa historiansa ensimmäisen pääsiäisrallin. Se on kouluikäisille lapsille ja nuorille suunnattu pääsiäisleikki, jossa tavoitteena on löytää seitsemän piilotettua vinkkiä kirkonkylästä.

– Mitä enemmän vinkkejä löydät, sitä paremmat palkinnot saat. Joka päivä paljastuu yksi kohde, ensimmäinen paljastettiin 22.3. ja viimeinen paljastetaan 28.3. Ohjeet löydät Juvan kunnan netti- ja Facebook –sivuilta.

Kunnankirjasto halusi ilahduttaa etänä opiskelevia nuoria lähettämällä heille kirjeen. Kirje sisältää kirjavinkkauksia, lukubingon ja blackout poetryn tekotarpeet.

Kuusiston mukaan luovuutta voi käyttää meneillään olevassa Gottlund –runokilpailussa, jossa teemana on Matka. Säännöt ja lisätietoja löytyy osoitteesta www.juvankulttuurisivut.fi.

Kulttuuri- ja työelämäpalveluiden yhteisellä ”Luovuudella voimaa ja viihtyvyyttä – hankkeen” ryhmätoiminnoista tiedotetaan samannimisellä Facebook-sivulla. Hankkeelle on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta. Hankkeessa tuotetut toiminnot ovat kuntalaisille ilmaisia.

Kevätperjantaisin kello 14 -18 toimii Juvan Käsityöläiset ry:n toteuttama neulekahvila. Koronatilanne on kahvilassa otettu huomioon niin, että langat ja ohjeet voi hakea Hildurista (Juvantie 2) kahvilan aukioloaikoina ja neuloa kotona.

– Saat henkilökohtaisen neuvonnan työn alkuun pääsemiseksi. Materiaalit ovat maksuttomia. Muista toiminnoista tiedotetaan kevään mittaan, kun tautitilanne toivon mukaan helpottaa.

Vapaa-aikapalvelut kannustaa liikkumaan luonnossa. Hasamäen rinnekausi on käynnissä sekä hiihtoladut kunnossa. Kirjastolta on lainattavissa myös lumikengät.

Lumien sulettua retkeilykausi käynnistyy ja muun muassa Gottlundin kierros, Partalan polku ja Pattoin talvitie odottavat retkeilijöitä. Saimaa Geopark –kohteisiin voit tutustua Sarkaslammen geopolulla ja Hiidenmaan polulla.