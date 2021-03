Yläkoulut palaavat lähiopetukseen, harrastustoiminnan tauko jatkuu – Juvalta on löytynyt yksi uusi tartunta

0

Essoten koronalääkärit ovat päivittäneet alueen suosituksia ja ohjeistuksia, ja suurimmat muutokset tulivat koululaisten ja opiskelijoiden tilanteeseen. Useimmat rajoitukset jatkuvat.

Suurin muutos tuli suosituksiin yläkoulujen opetuksesta. Koulujen 7-9 luokat palaavat maanantaina 29.3. lähiopetukseen. Edellisenä päivänä päättyy myös Aluehallintoviraston etäopetusta koskeva määräys.

– Suosittelemme alueen kunnille vahvasti, että kouluissa otetaan käyttöön kasvomaskit. Kirurgiset kertakäyttömaskit ovat turvallisin vaihtoehto, sillä kangasmaskeissa on suuria eroja, sanoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Toisen asteen, korkeakoulujen (yliopistot, ammattikorkeakoulut), aikuisten taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen etäopetuksen suositus jatkuu 11.4. saakka.

– Hallituksen sulkutilan jälkeistä ohjeistusta ei ole alueella saatu. Essote on tänään antanut aluehallintovirastolle oman näkökulmansa tilanteesta. Sen mukaan 7-9 luokkien yläkoulujen etäopetus ei ole lain kriteerit täyttäen ehdottoman välttämätöntä. Viime aikojen merkittävistä koulualtistuksista huolimatta ei kouluissa ole todettu suuria määriä jatkotartuntoja. Valtaosa lasten ja nuorten viime aikaisista tartunnoista on tullut vapaa-ajan tilaisuuksista ja perhealtistuksista, kertoo terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Yli 12-vuotiaiden nuorten harrastustoiminnan taukosuositus jatkuukin 5.4. saakka. Kaikki aikuisten harrastustoiminta suositellaan edelleen pidettävän tauolla. Myös yksityisten kuntosalien ryhmäliikuntatoiminta suositellaan edelleen tauotettavaksi.

Alle 12-vuotiaiden harrastetoiminta on edelleen sallittua.

– Arviomme lasten ja nuorten harrastustoimintaa uudestaan ensi viikolla tiistaina alueellisen koronakoordinaatioryhmän kokouksessa, Seppälä kertoo.

Perusteena rajoitusten jatkamiselle ovat alueen koronatartuntojen määrän kasvu viime päivinä ja kansallisen tilanteen heikkeneminen. Essoten terveyspalvelut tukee jo nykyisin muiden alueiden potilastyötä.

– Tilanteet voivat muuttua hyvin nopeasti. Monilla alueilla on huono tilanne ja omasta korkeasta kuormituksesta huolimatta otamme tarvittaessa muiden alueiden koronapotilaita vastaan ja siihen myös valmistaudutaan, kertoo Seppälä.

Uusia tartuntoja tulee edelleen runsaasti. Keskiviikon jälkeen on positiivisia koronatestien tuloksia löydetty kaikkiaan yhdeksän. Näistä yksi havaittiin juvalaiselta ja muut kahdeksan asuvat Mikkelissä. Altistuneiden jäljitystyö on saatu heidän osaltaan päätökseen ja karanteeniin asetettavat on paria lukuun ottamatta tavoitettu.

Essote päivittää altistumispaikkoja jäljityksen edetessä. Katso virukselle altistumisen paikat täältä.