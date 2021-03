Kahdeksan koronatartuntaa löytyi Essoten alueelta – yksi sairastunut on Juvalta

0

Essoten alueelta on löytynyt kahdeksan positiivista koronatestien tulosta Essoten alueelta. Yksi sairastuneista on Juvalta, kuusi Mikkelistä ja yksi muualta Suomesta. Altistuneet on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

Kahden viikon aikana alueen asukkailta on löydetty kaikkiaan 80 tartuntaa ja lisäksi kaksi alueella työn, opiskelun tai vapaa-ajan vieton aikaansa viettäviltä. Karanteeniin asetettuja on noin 400. Osastohoidossa on tällä hetkellä viisi henkilöä ja kaksi tehohoidossa.

Kouluissa ei ole suurista altistumismääristä huolimatta ole löytynyt suurta määrää jatkotartuntoja.

– Määrällisesti ja sairaalahoidon kuormituksen näkökulmasta olisimme jo lähellä leviämisvaihetta Mikkelissä. Tartuntaketjut on kuitenkin saatu toistaiseksi hallintaan ja tartunnanjäljitys on onnistunut 98-prosenttisesti, joten ei ole perusteita vaihtaa alueen luokitusta, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Tyypityksen tietojen ja oireiden perusteella alueella vallitseva virustyyppi on brittimuunnos.

– Testeihin kannattaa hakeutua pientenkin oireiden johdosta ja jos oireita on myös lapsilla. Karanteeniin asetettujen on syytä huomata, että tämä virusmuunnos alkaa oireilla usein vasta 14 vuorokauden karanteeniin loppupäivinä, korostaa pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Ensimmäisen koronarokoteannoksen on saanut yli 18 500 henkilöä, mikä on noin 23 prosenttia alueen yli 16-vuotiaista. Essote avaa uusia rokotusaikoja sitä mukaa, kun uusien rokote-erien saapuminen varmistuu.

Paljon julkisessa keskustelussa ollut Astra Zenecan rokote palaa jälleen ensi viikolla käyttöön.

– Maanantaina 29.3. avataan Essoten nettisivujen ajanvaraukseen Mikkelin keskussairaalan rokotuspisteeseen mahdollisuus yli 65-vuotiallle ottaa AstraZenecan rokote. Aikaa varatessa henkilö siis tietää, että hän saa kyseisen rokotteen. Ajat on tarkoitettu yli 65-vuotiaille riskiryhmään 1 kuuluville sekä yli 70-vuotiaille, jotka saavat rokotteen ikänsä perusteella, Gärdström kertoo.