Millainen haulikko sopii metsästyksestä kiinnostuneelle naiselle tai nuorelle – Metsästäjäliiton pääkouluttaja Johanna Huotari antaa hyviä vinkkejä

Ensimmäisen haulikon hankinnassa pätevät samat lainalaisuudet, olipa asetta ostamassa mies tai nainen. Erilaiset ruumiinrakenteet asettavat kuitenkin varsinkin naisille ja kasvaville nuorille haasteita löytää juuri itselle sopivin ase.

Metsästäjäliiton metsästysammunnan pääkouluttaja Johanna Huotari sanoo, että ensiksi kannattaa käydä radalla kokeneemman ampujan matkassa tai osallistua ampumakoulutukseen

Ennen asekauppaan astumista kannattaa määritellä itselleen budjetti eli paljonko on valmis sijoittamaan uuteen aseeseen.

– Hinta kulkee käsi kädessä materiaalien laadukkuuden, käyttöiän ja käyttövarmuudenkin suhteen. Aseen ulkonäön ja merkin suhteen valinnan voikin tehdä budjetin ja omien mieltymysten mukaan, Huotari tietää.

Aseen sopivuus itselle on kaikista tärkein asia. Asiantuntevissa aseliikkeissä myyjät osaavat auttaa valinnassa.

Tähtäinkuvalla tarkoitetaan sitä kuvaa, jonka silmä tähdättäessä näkee. Kun haulikon perä on ampujalle sopiva, on oikeanlainen tähtäinkuva nopeaa löytää heti noston jälkeen.

Aseen ei tarvitse aina olla uusi. Myös huolletusta, laadukkaasta käytetystä aseesta voi saada pitkäikäisen kumppanin metsästysreissuille. Käytetyn tai perintöaseen mahdollisiin muutostöihin kannattaa satsata muutama satanen, jos ase on muuten ehjä ja käyttökelpoinen.

– Tärkeää on varmistaa, että käytetty ase on teräshaulikelpoinen, varsinkin jos kyse on vanhemmasta käytetystä aseesta, Huotari muistuttaa.

Haulikkoammunnassa pyritään ampumaan hallitsevan silmän puolelta molemmat silmät auki. Jos toinen silmä laitetaan kokonaan kiinni, tärkeä stereonäkö katoaa ja näkökenttä kapenee.

– Jo ennen aseliikkeeseen lähtemistä on selvitettävä oma dominoiva silmä eli hallitseva silmä ja näin pyrkiä ampumaan hallitsevan silmänsä puolelta, molemmat silmät auki. Hallitsevan silmän tulisi aina olla tähtäinkiskon jatkeena: silloin tähtäinkuva pysyy parhaiten ymmärrettävänä. Jos toinen silmä laitetaan kokonaan kiinni, stereonäkö häviää ja näkökenttä supistuu.

– Jos tästä huolimatta on vaikea ampua molemmat silmät auki, niin kannattaa hakeutua tarkempiin tutkimuksiin ampumanäön ammattilaiselle.

Huotari neuvoo, että vasta-alkajien kannattaisi opetella ampumaan hallitsevan silmän puolelta, jos se suinkin tuntuu luontevalta, kehokätisyydestä riippumatta.

– Asiantunteva haulikkomyyjä osaa katsoa ampuma-asentoa ja suositella sopivaa asetta, mutta parasta olisi, jos pääsisi ennen aseen hankintaa edes muutaman kerran radalle testaamaan asiantuntevassa opastuksessa. Lisäksi olisi hyvä olla suurin piirtein kartalla siitä, millainen on tasapainoinen ampuma-asento.

Osalla ihmisistä kumpikaan silmä ei ole selvästi dominoiva ja sekin aiheuttaa omat ongelmansa sopivan haulikon valinnassa. Myös tällöin kannattaa ottaa osaa ampumakoulutukseen, jossa asiaa voidaan miettiä osaavan kouluttajan kanssa.

Ostettaessa kannattaa tarkistaa myös, ulottuuko sormi hyvin liipaisimelle, kun käsi on tukevasti kahvassa. Jos sormen ensimmäinen nivel ei ylety liipaisimelle, on hyvä tarkistaa, voiko liipaisimen etäisyyttä säätää.

Mahdollista on myös viedä ase ammattitaitoiselle asepuusepälle, joka tarkistaa asesopivuuden ja ratkaisee mahdolliset eteen tulevat ongelmat.

Perushaulikot on yleensä mitoitettu keskikokoisille miehille. Miehille mitoitettu perä on usein naiselle liian matala, tähtäin ei näy ja perä tulee olkaan väärään kohtaan.

Vakioperäisistä haulikoista ei välttämättä löydy suoraan sopivaa mitoitusta kiskolinjan ja koron suhteen. Ei silti ole poissuljettua, etteikö perusmitoituksella olevista aseista löytyisi sopivaa asetta naiselle.

Ampujan koko ja fyysisyys ovat haulikon painoon vaikuttavia tekijöitä. Asetta valittaessa tulee pohtia, miten asetta tullaan käyttämään. Jos asetta kantaa koko päivän metsällä, on painollakin oma merkityksensä.

– Usein puhutaan, että mitä kevyempi ase, sitä kovempi rekyyli. Tämä on osittain totta. Kevyessä aseessa rekyylin hallinta voi olla aloittelijalle hankalaa, mutta jos ampuma-asento on oikein, niin kevyen aseen rekyyli ei ole silloin metsästysaseessa ongelma.

Rekyylillä tarkoitetaan puhekielessä ”potkua” eli kuinka paljon ase potkaisee ampujaa lauetessaan. Jos haulikko on kevyt, rekyyli voimistuu etenkin silloin, kun aseen peräkulma ei ole oikea, ampuma-asento ei ole tasapainoinen tai haulikon perä ei ole ammuttaessa oikealla kohdalla olkapäässä.

Kaliiperin valinta tehdään sen mukaan, mikä on haulikon käyttötarkoitus: millaista riistaa metsästää, käykö ampumassa radalla ja niin edelleen. Ylivoimaisesti yleisin kaliiperi on 12/76, ja viime aikoina suosiota on nostanut 20 kaliiperin haulikko. 12:n ja 20:n ja patruunapesän mitta on joko 70 tai 76 milliä. Tällaisen aseen kaliiperimerkintä voi siis olla esimerkiksi 20/70 tai 12/76. Harvinaisempien kaliiperien kohdalla patruunahinnat vaihtelevat ja ovat kalliimpia.

– 12 kaliiperin haulipatruunat ovat kaliiperin yleisyyden puolesta markkinoilla halvimpia muihin kaliipereihin nähden, 20 kaliiperia ei paljoa hinnoittelussa enää häviä, Huotari tietää.