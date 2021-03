Hartaus: Jeesus ratsasti Jerusalemin temppeliin – ”Mikä siinä oli niin väärää, että se sai Jeesuksen toimimaan näin radikaalisti?”

0

Palmusunnuntaita vietetään sen muistoksi, että Jeesus ratsasti silloin Jerusalemiin. Sinne tultuaan hän meni myös temppeliin. Nähdessään sen kaupankäynnin, jota temppelissä harjoitettiin hän kiivastui ja kaatoi kumoon rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysten myyjien istuimet. Näin meille kerrotaan muun muassa Matteuksen evankeliumissa luvussa 21.

Mikä siinä oli sitten niin väärää, että se sai Jeesuksen toimimaan näin radikaalisti? Väärää ei sinänsä ollut tuo rahan vaihtaminen, eikä kyyhkysten myyminenkään, vaan se mitä sen ohessa tehtiin.

Jokaisen juutalaisen tuli maksaa temppeliveroa, ja se tehtiin pääsiäisjuhlan aikaan. Siinä piti käyttää erityisesti temppelissä käypää rahaan ja rahanvaihtajat vaihtoivat sitä siellä korkealla kurssilla.

Pääsiäisenä piti temppelissä uhrata myös karitsa, mutta jos siihen ei ollut varaa, oli mahdollisuus myös uhrata sen sijasta kyyhkysiä. Tarkastajat mieluusti hylkäsivät kuitenkin temppelin ulkopuolelta ostetut linnut ja kelpuuttivat toimitukseen vain temppelistä ostetut, jotka olivat paljon kalliimpia.

Näin tehden niin niiden myyjät kuin rahanvaihtajatkin ansaitsivat suuria tuloja toisten kustannuksella, varsinkin vähävaraisten. Tällainen vääryyden harjoittaminen sai Jeesuksen kiivastumaan.

Temppelin tarkoitus oli palvella jumalanpalveluspaikkana, jossa rukouksella oli aivan keskeinen osa ja siksi sitä kutsuttiinkin rukoushuoneeksi, johon sanaa Jeesuskin tuossa yhteydessä viittasi. Hän halusi toimillaan uudistaa tuon Jerusalemin temppelin jumalanpalveluksen ja palauttaa rukouksen siellä sille kuuluvalle paikalle.

Millaisena rukous näkyy elämässämme, voisimme kysyä tuon kyseisen tapahtuman äärellä hiljentyessämme. Onko rukous vain se viimeinen hätävara, kun mikään muu ei enää auta vai onko se tapa, joka on kuulunut elämäämme jo lapsuuden iltarukouksista asti? Tärkeitä asioita molemmat.

Jeesus haluaisi kuitenkin tulla sydämemme temppeliin ja vallata sen kokonaan itselleen niin kuin hän tuolla Jerusalemin temppelissä teki. Silloin vasta pääsisimme näkemään miten suuri Herra meillä todella on ja yhtyä kenties seuraavan ylistyslaulun sanoihin:”Herra on läsnä temppelissämme, ylistäkäämme Herraa” jne.

Siunattua pääsiäisen aikaa kaikille!

Erkki Lehtonen

Kirjoittaja on Juvan helluntaiseurakunnan pastori.