Metsänhoitoyhdistyksille uusi verkkopalvelu – ”Olemme aina metsänomistajan puolella”

0

OmaMetsä on maamme metsänhoitoyhdistysten tarjoama uusi verkkopalvelu kaikkien metsänomistajien käyttöön.

OmaMetsä.fi -palvelusta löytyvät kaikki metsänomistukseen liittyvät asiat. Palvelusta löytyy oma paikallinen metsäasiantuntija, joka auttaa kartoittamaan ja suunnittelemaan metsäomaisuuden hoitoa.

Palvelu on kaikkien metsänomistajien käytössä: ensimmäisenä palvelusta löytyvät oman metsän tiedot, ja palveluja lisätään vaiheittain vuoden 2021 aikana. Palvelun on ottanut käyttöön heti lanseerausvaiheessa valtakunnallisesti jo 4 000 metsänomistajaa.

Moni metsänomistaja on tottunut käyttämään sähköisiä palveluja, ja tämä vastaa heidän tarpeisiinsa. Palvelu täydentää nykyisiä asiointikanavia.

OmaMetsässä voi hallita metsäomaisuutta ja asioida sähköisesti metsänhoitoyhdistyksen kanssa ajasta ja paikasta riippumatta eri päätelaitteilla.

Palvelussa löytyvät muun muassa metsään liittyvät palvelut metsän sijaintipaikkakunnalla, paikallinen metsäasiantuntija, metsätilan ja puuston tiedot, arvio puuston arvosta, peruskartat ja metsätilan ilmakuvat sekä puun hintatiedot. Lisäksi palvelusta löytyy ajankohtaisia metsäisiä blogikirjoituksia.

OmaMetsässä käyttäjä voi esimerkiksi lähettää viestin metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijoille, pyytää tarjousta metsänhoitopalveluista ja tutustua metsänhoitoyhdistyksen palveluihin

– Olemme aina metsänomistajan puolella, sanoo johtaja Petri Pajunen Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savosta.

Hän sanoo, että OmaMetsässä metsänomistajan ei tarvitse sitoutua verkkopalvelun vuoksi yhteen toimijaan, joka pitää puukaupan kilpailuttamisen edellytykset avoimena kaikkien puunostajien suuntaan.

Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat jäsenilleen metsän omistamiseen ja metsätalouden harjoittamiseen liittyviä palveluja, jotka edistävät metsätalouden kannattavuutta ja tavoitteiden toteutumista. Pajunen toteaa, että metsänhoitoyhdistys valvoo jäsentensä etua sekä edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä.

Suomessa metsänhoitoyhdistyksiä on 59, ja niillä on noin 250 paikallistoimistoa ja 1 000 metsäammattilaista. Ensimmäiset metsänhoitoyhdistykset on perustettu Suomeen noin 100 vuotta sitten.